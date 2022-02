Ουκρανία: Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ – Πατέρας αποχωρίζεται την κόρη του για να πολεμήσει

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Ουκρανία που δείχνει έναν πατέρα να αποχαιρετά την κόρη του για να πάει να πολεμήσει, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Είναι η ώρα που η κόρη του μπαίνει στον λεωφορείο. Την αγκαλιάζει, της κρατά τα χέρια και ξεσπά σε λυγμούς, καθώς δεν ξέρει αν θα ξαναδεί το παιδί του. Η κόρη του χάνεται στην αγκαλιά του και κλαίει επίσης, ενώ η μητέρα προσπαθεί να τους παρηγορήσει. Μητέρα και κόρη πηγαίνουν σε ασφαλές μέρος για να γλιτώσουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο άνδρας μένει πίσω…

A Ukrainian father who joined the army burst into tears as he bids farewell to his family💔#PrayForUkraine #UkraineCrisis#worldwar3 #Putin #UkraineWar pic.twitter.com/ujytRbQpdL

— Harun khan هارون خان (@iamharunkhan) February 24, 2022