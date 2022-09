Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια με τουλάχιστον 23 νεκρούς – Σκληρές εικόνες

Μια οχηματοπομπή που μετέφερε Ουκρανούς πολίτες επλήγη νωρίτερα από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια, στη Νότια Ουκρανία, όπως είπε ο κυβερνήτης της και σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως την χαρακτηρίζει, διαψεύδει κατηγορηματικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι στοχοθετεί αμάχους.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022