Ουκρανία: Ο πόλεμος οδεύει προς «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» – Έφυγαν ήδη 25.000 κάτοικοι από την Χερσώνα

Άνδρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της Χερσώνας έχουν προσκληθεί να ενταχθούν σε μια νεοσύστατη τοπική πολιτοφυλακή. Οι ρωσικές αρχές καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, με περίπου 25.000 άτομα να έχουν εκκενωθεί από την Τρίτη.

Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία τον περασμένο μήνα και είναι κλειδί και για τις δύο πλευρές λόγω της γειτνίασης με τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους και εξαπέλυσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της νότιας πόλης Μικολάιφ, που ελέγχεται από την Ουκρανία, καταστρέφοντας ένα συγκρότημα διαμερισμάτων, ενώ δήλωσε πως ο πόλεμος οδεύει προς «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με δυτικούς υπουργούς Άμυνας.

Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), τα drones καμικάζι, εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία , αν και οι ουκρανικές προσπάθειες να νικήσουν τα UAV Shahed-136 είναι ολοένα και πιο επιτυχημένες, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσημες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, υποστηρίζουν ότι έως και το 85% των επιθέσεων αναχαιτίζονται, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

“#Russia is likely expending a high number of #Iranian Shahed-136 UAVs in order to penetrate increasingly effective #Ukrainian air defence”, reports the #British Ministry of Defence. https://t.co/K7qbdJJ7mP

— NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022