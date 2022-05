Ουκρανία: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία από G7 και ΗΠΑ – Στο στόχαστρο πετρέλαιο, ΜΜΕ και τομέας των υπηρεσιών

Νέες κυρώσεις επιβάλλουν οι G7 και η Ουάσινγκτον στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η G7 δεσμεύτηκε ότι θα καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ενώ οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα για να απαγορεύσουν ή να αποτρέψουν τον εφοδιασμό της Ρωσίας με υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται η Μόσχα.

Η απόφαση της G7 «θα επιφέρει σκληρό πλήγμα στην κυριότερη οικονομική αρτηρία του Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του στερήσει τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο» κατά της Ουκρανίας, τονίζεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η κάθε χώρα ξεχωριστά, δηλαδή η Γερμανία (που προεδρεύει στην G7 φέτος), ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικών υδρογονανθράκων, αν και οι εισαγωγές αυτές ήταν μικρές.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin.

Οι ηγέτες της G7 στο κοινό ανακοινωθέν τους τόνισαν ότι θα εντείνουν την οικονομική απομόνωση της Ρωσίας και την εκστρατεία τους εναντίον της ρωσικής ελίτ που στηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ενώ ο Πούτιν ετοιμάζεται να γιορτάσει αύριο Δευτέρα τη νίκη της πρώην ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας, οι πράξεις του στην Ουκρανία «ντροπιάζουν τη Ρωσία και τις ιστορικές θυσίες του λαού της», αναφέρουν οι επτά ηγέτες.

Today we #G7 discussed with @ZelenskyyUa how to strengthen our support to Ukraine in the face of the Russian invasion.

From further financial assistance to keep the economy running & measures to help Ukraine exports, esp. agricultural goods: @EU_Commission stands by Ukraine.

