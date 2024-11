Ουκρανία: Νέα όπλα, νέες απειλές – Γιατί κλιμάκωσαν την σύγκρουση Δύση και Ρωσία

Το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ υψηλότερο στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Την εβδομάδα που η σύγκρουση πέρασε την 1000ή ημέρα της, οι δυτικές δυνάμεις ενίσχυσαν σημαντικά το στρατιωτικό οπλοστάσιο της Ουκρανίας και το Κρεμλίνο απείλησε με τον πιο ηχηρό τρόπο, δείχνοντας ότι οι επιλογές του είναι όλες ανοιχτές, ακόμα και για πυρηνικό χτύπημα, σχολιάζει το BBC.

Την περασμένη Κυριακή ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMS μεγαλύτερου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους, βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Ήταν μια σημαντική αλλαγή πολιτικής από την Ουάσινγκτον, η οποία επί μήνες είχε αρνηθεί τα αιτήματα της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους εκτός των συνόρων της.

Ακολούθησε μια ομοβροντία της Ουκρανίας με πυραύλους ATACMS και με στόχο την περιοχή Μπριάνσκ, της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν έξι, αλλά οι 5 αναχαιτίστηκαν. Στην Ουάσινγκτον αξιωματούχοι ανέφεραν, ανωνύμως, ότι εκτοξεύτηκαν οκτώ, αλλά αναχαιτίστηκαν δύο.

Όποιες και αν είναι οι λεπτομέρειες, αυτή ήταν μια στιγμή ορόσημο: Αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι είχαν πλήξει ρωσικό έδαφος για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο. Στη συνέχεια, την Τετάρτη, η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους Storm Shadow που προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο, σε στόχους στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας – όπου τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει ένα κομμάτι ρωσικού εδάφους έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος Μπάιντεν πρόσθεσε ακόμα ένα στοιχείο στην αναβάθμιση του ουκρανικού οπλοστασίου. Επέτρεψε την χρήση ναρκών κατά προσωπικού. Οι συγκεκριμένες, απλές, αμφιλεγόμενες, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές νάρκες αποτελούν κρίσιμο μέρος της άμυνας της Ουκρανίας στην ανατολική μετωπική γραμμή. Θεωρείται ότι η χρήση τους θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της προέλασης της Ρωσίας.

Άρα με 3 γρήγορες αποφάσεις, μέσα σε λίγες ημέρες, που όμως άλλαξαν πολλά στην ισορροπία, η Δύση έδειξε στον κόσμο ότι η υποστήριξή της προς την Ουκρανία δεν επρόκειτο να εξαφανιστεί, μάλλον να ενισχυθεί πρόκειται.

Αφού οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας αύξησαν τα διακυβεύματα στον πόλεμο, το ίδιο έκανε και η Μόσχα. Την Τρίτη, την 1000ή ημέρα του πολέμου, ο Πούτιν προώθησε αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, μειώνοντας το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το δόγμα λέει τώρα ότι μια επίθεση από ένα μη πυρηνικό κράτος, εάν υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη, θα αντιμετωπίζεται ως κοινή επίθεση κατά της Ρωσίας. Στη συνέχεια, το Κρεμλίνο προχώρησε την απάντησή του ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας έναν νέο τύπο πυραύλου – τον “Oreshnik” – για να πλήξει την ουκρανική πόλη Dnipro.

After the US missile attack on Russia, Russia reponded with a warning in the form of ballistic missiles with multiple re-entry warheads against the city of Dnipro

– With an uncontrolled race up the escalation ladder, we are getting very close to WW3 pic.twitter.com/3VLAcdgF2M

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 21, 2024