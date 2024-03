Ουκρανία: Μαζικά πλήγματα της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές – 5 νεκροί, 14 τραυματίες και μπλακ άουτ στο Χάρκοβο

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε όλη την Ουκρανία μετά τα μαζικά πλήγματα που κατάφερε η Ρωσία σε μεγάλες ενεργειακές υποδομές. Ολόκληρο το Χάρκοβο είναι χωρίς ρεύμα, ενώ και στην Οδησσό, περισσότερα από 53.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρική ενέργεια.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να προκαλέσει “μια μεγάλης κλίμακας βλάβη ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος της χώρας”.

Η Ρωσία δήλωσε ότι πρόκειται για εκδίκηση για τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 14 έχουν τραυματιστεί από τα ομαδικά πλήγματα.

It’s not known if the second section of the Dnipro Hydro-Electricity plant in #Zaporizhzhia can be restored.

Both HPP-1 and 2 were hit by cruise missiles this morning. This is the moment the second Kh-101 hit the structure.#USAdelaysUkrainePays pic.twitter.com/lag75262F2

— Tim White (@TWMCLtd) March 22, 2024