Ουκρανία: Εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία – ΒΙΝΤΕΟ

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Πέμπτης την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές της ρωσικής διοίκησης στην περιοχή, τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. «Δεν υπάρχουν ζημιές. Κανείς δεν τραυματίστηκε», σημείωσε.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό και εκρήξεις να ακούγονται. Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του οπτικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία είχε απειλήσει την Τετάρτη ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

Νωρίτερα σήμερα, δύο ρωσικά χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυρομαχικών. «Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο» (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα) στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι του Τιμόνοβο και του γειτονικού χωριού Σολότι «μεταφέρθηκαν σε απόσταση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ukrainian forces reportedly hit a Russian ammunition dump in Timonovo, Belgorod Oblast. Most likely attached to the 752nd Motor Rifle Regiment or 237th Guards Tank Regiment. pic.twitter.com/fS53p5tImq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 18, 2022

Confirmed an explosion in the temporarily occupied #Crimea(South of #Ukraine). It seems that the drone was shot down near the #Russian airfield in #Belbek. 4/4 pic.twitter.com/X3Y059sOHj — Proud Ukraine 🇺🇦 (@proudukraine) August 18, 2022

🔥⚡️#Ukraine – 20220818 – unknown place – Reported around 21.58 pm, video with sound of explosion of ammunition, fire and smoke being described as at Russian airbase #Belbek, #Sevastopol, #Crimea pic.twitter.com/fCBxyLhAI3 — glosm eusec (@glosmeusec) August 18, 2022

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ