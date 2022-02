Ουκρανία: Άρματα μάχης στο Ντονέτσκ – “Δεν εκχωρούμε ούτε σπιθαμή γης”

Ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως είδε τανκς να κινούνται τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε δρόμους λίγο έξω από τη Ντονιέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας της ανατολικής Ουκρανίας, μερικές ώρες μετά την αναγνώρισή της, όπως και αυτής του Λουγκάνσκ, ως ανεξάρτητων κρατών από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Footage shows military vehicles on the outskirts of the rebel-held city of Donetsk in Ukraine, hours after Russia’s President Putin ordered a “peacekeeping mission” there and in Luhansk.

