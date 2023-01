Ουκρανία: Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο που στεγάζει παιδικό σταθμό στο Μπρόβαρι

Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας στην Ουκρανία.

Ο Τιμοσένκο επεσήμανε ότι εξετάζεται αν υπάρχουν θύματα. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone έπεσε στο κτίριο όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary , #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

«Αναζητούμε πληροφορίες για θύματα και για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε ο Τιμοσένκο στο Telegram.

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023