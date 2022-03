Ουκρανία: 34 άμαχοι νεκροί στο Χάρκοβο – Έρευνα από τη λιθουανική Εισαγγελία για εγκλήματα πολέμου

Ρωσικοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό στοίχισαν τη ζωή σε 34 αμάχους στην περιφέρεια του Χαρκίβ (Χάρκοβο) στην Ανατολική Ουκρανία κατά τις τελευταίες 24 ώρες από τις 2 ως τις 3 Μαρτίου, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στα social media, βομβαρδίστηκε και σχολείο στο Χάρκοβο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Destroyed 134th school in #Kharkiv , shelled by #Putin ‘s occupants. pic.twitter.com/6zSfPwsys4

Ταυτόχρονα η Εισαγγελία της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να διεξάγει έρευνες για ενδεχόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

«Η έρευνα άρχισε σε σχέση με τη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία», αναφέρεται σε δήλωση.

Consequences of the #Russian occupants’ nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region.

That night eight people were killed in the city, two of them wre children. pic.twitter.com/4VpTWRNwji

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022