Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο διεθνής ποδοσφαιριστής Οσάγκι Μπάσκομ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 23 ετών άφησε ο Οσάγκι Μπάσκομ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άστον Βίλα και της Μπρίστολ Σίτι στην Αγγλία να καταλήγει μετά από πολλαπλές μαχαιριές που δέχθηκε σε πάρτι στις Βερμούδες.

Ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας των Βερμούδων μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από ένα εστιατόριο στο νησί St. David, κατά την παρουσία του σε ένα πάρτι. Σύμφωνα με την αστυνομία των Βερμούδων κατέληξε μετά από πολλαπλά τραύματα που προήλθαν από μαχαίρι.

«Πρέπει να ακούσουμε όποιον ήταν στο πάρτι, αλλά αυτή τη στιγμή τα άτομα που ήταν εκεί δεν μας μιλούν. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος είδε τι συνέβη και θα τους παροτρύνουμε να κάνουν το σωστό», αναφέρει χαρακτηριστικά αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας καθώς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το αίτιο της βάναυσης αυτής επίθεσης.

The BFA joins in mourning over the loss of Osagi Bascome. – https://t.co/ab9JxF1Ps9 pic.twitter.com/5WSKrxM1jO

— Bermuda Football Association (@BermudaFA) December 19, 2021