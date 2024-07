Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Σάλος με τη συμμετοχή αθλητή καταδικασμένου για τον βιασμό 12χρονης – Απειλές για μποϊκοτάζ

Το όνομα του Στίβεν Βαν Ντε Βέλντε πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις που γίνονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όχι όμως για τις αγωνιστικές επιδόσεις του Ολλανδού.

Όπως είναι γνωστό ο Βαν Ντε Βέλντε έχει καταδικαστεί για τον βιασμό ανήλικης κοπέλας, όμως η ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή έκρινε ότι ο αθλητής του μπιτς βόλεϊ μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στους Αγώνες του Παρισιού.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και από συναθλητές του Ολλανδού είναι έντονες καταδικάζοντας τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Οι σχετικές αναρτήσεις είναι πολλές, τόσο από επίσημες οργανώσεις, όσο και από απλούς πολίτες που καλούν το κοινό να μποϊκοτάρει τους Αγώνες, προκειμένου να αποβληθεί ο Βαν Ντε Βέλντε.

Did you know a PEDOPHILE will play in the Olympics?

Steven van de Velde is a Dutch volleyball player who was convicted of raping a 12-year-old girl in 2016 in the UK. The athlete only spent a year in prison.

What a disgusting decision, I won’t watch the event.🤮 pic.twitter.com/vCdGBdnMcb

