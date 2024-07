Γαλλία: Εφιαλτικές στιγμές για τουρίστρια θύμα ομαδικού βιασμού – Συνάντησε τον βιαστή της σε εστιατόριο – ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματικό εφιάλτη έζησε μια Αυστραλή στο Παρίσι, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει την τραγική στιγμή που 25χρονη Αυστραλή, αφού έχει πέσει θύμα ομαδικού βιασμού, σπεύδει σε κατάστημα εστίασης και εκεί πέφτει επάνω στον έναν από τους βιαστές της.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, η ξανθιά κοπέλα μπαίνει στο μαγαζί για να ζητήσει βοήθεια, αφού λίγη ώρα πριν φέρεται να έχει πέσει θύμα ομαδικού βιασμού, από πέντε αγνώστους. Μόλις διαπιστώνει ότι ο βιαστής της είναι πελάτης στο μαγαζί πηγαίνει να του ζητήσει τον λόγο.

Εκείνος δείχνει να προσπαθεί να την καθησυχάσει και την χτυπάει φιλικά στον ώμο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

#Australian Lady Gang Raped in #Paris just 3 days before #Olympics begins.She told police she was set upon by a pack of five men ‘of #African appearance’ and brutally raped at about 5am before escaping #France #Australia https://t.co/odlWDEQo7q pic.twitter.com/nQoHLPJARf

— Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) July 23, 2024