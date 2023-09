Ολλανδία: Στους τρεις οι νεκροί από την επίθεση ενόπλου στο Ρότερνταμ – Κατέληξε ένα 14χρονο κορίτσι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα — μια 14χρονη έφηβη, η μητέρα της και ένας εκπαιδευτικός — όταν ένας 32χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί σε ένα σπίτι και στη συνέχεια σε ένα νοσοκομείο στο Ρότερνταμ, στη νοτιοδυτική Ολλανδία, ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία.

Το 14χρονο κορίτσι, που έφερε βαριά τραύματα μετά τον πυροβολισμό σήμερα μέσα σε σχολική αίθουσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και σε παρακείμενο σπίτι στο Ρότερνταμ, κατέληξε, αυξάνοντας σε τρεις τους νεκρούς από την επίθεση αυτή.

«Το 14χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Heiman Dullaertplein κατέληξε. Η μητέρα του, 39 ετών, κάτοικος του Ρότερνταμ, επίσης έχασε τη ζωή της σε αυτό το περιστατικό», αναφέρει η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δράστης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους. Ο ένοπλος, με στρατιωτική περιβολή, άνοιξε πυρ αρχικά μέσα σε ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια εισέβαλε στο γειτονικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας μπήκαν στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου Εράσμους αναζητώντας τον ύποπτο, έναν άνδρα ηλικίας 32 ετών, οπλισμένο με ένα πιστόλι. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP. Ο άνδρας πιστεύεται ότι έδρασε μόνος και δεν υπάρχει δεύτερος καταζητούμενος.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά κανάλια φαίνονται πολλοί άνθρωποι να βγαίνουν από το νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και γιατροί και ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν σε αυτό αστυνομικοί φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο. Γιατροί και νοσηλευτές μεταφέρουν ασθενείς με φορεία και αμαξίδια.

Rotterdam, Holland Erasmus Medical Centre shooting. The shooting started in a classroom with sick children. Shooter has been caught. pic.twitter.com/bHKUq4CcZM

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται ένας άνδρας που φοράει χειροπέδες, να απομακρύνεται από αστυνομικούς.

A gunman has opened fire at Erasmus Medical Centre, Rotterdam, killing at least two people . The man in the video I believe is the suspect. pic.twitter.com/BOTDrDjJvv

