Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν γνωστό κωμικό του Tik Tok

Νεκρός είναι ο γνωστός Αφγανός κωμικός του TikTok, Nazar Mohammad, o οποίος εκτελέστηκε από τους Ταλιμπάν στο τέλος Ιουλίου, ενώ το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης έγινε πλέον viral.

Ένας από αυτούς χαστουκίζει επανειλημμένως τον Mohammad στο πρόσωπο κάθε φορά που λέει αστεία για τους Ταλιμπάν, καθώς δεν σταμάτησε να τους κοροϊδεύει ούτε τη στιγμή της σύλληψής του, που θα οδηγούσε και στον θάνατό του. Ο Mohammad ήταν αστυνομικός στο τοπικό τμήμα και είχε γίνει γνωστός για τα αστεία βίντεο που ανέβαζε στο TikTok.

Ο κωμικός βρέθηκε νεκρός με κομμένο λαιμό και φέροντας τραύματα από πυρά. Χρήστες του twitter εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους με κάποιους να αναφέρουν ότι οι Ταλιμπάν τον πυροβόλησαν και τον κρέμασαν από ένα δέντρο.

Because they don’t want Muslims to laugh,sing, dance or be happy. They need brain-dead muslims who can act as zombies to fight for Islamic State.

Mind you..they don’t spare you even in an Islamic State. This is power hungry unquenchable blood thirst.

RIP brother #NazarMohammad https://t.co/rcgb5yCM9r

