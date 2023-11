Οι Παλαιστίνιοι διαψεύδουν την επίθεση στον Μαχμούντ Αμπάς

Δαψεύδονται οι αναφορές τουρκικών ΜΜΕ που εμφάνιζαν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να έχει δεχτεί επίθεση από υποστηρικτές της Χαμάς που φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά της αυτοκινητοπομπής που τον συνόδευε σε συνάντηση στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα Παλαιστίνιους αξιωματούχους, αμφισβητούν το γεγονός της επίθεσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων λόγων ότι μεταδόθηκε κυρίως από τουρκικά ΜΜΕ.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023