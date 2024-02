Ο Βασιλιάς Κάρολος έσπασε την σιωπή του για τον καρκίνο – Τι αναφέρει σε επιστολή του

Ο Βασιλιάς Κάρολος έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου του, σε μια επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 75χρονος μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο, όταν υποβλήθηκε σε θεραπεία για διογκωμένο προστάτη. Η διάγνωση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοκ στην Βρετανία.

Στην επιστολή, που φέρει την υπογραφή «Charles R», ο Βασιλιάς Κάρολος εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν πληγεί από τον καρκίνο, τέτοιες ευγενικές σκέψεις αποτελούν τη μεγαλύτερη παρηγοριά και ενθάρρυνση» αναφέρει αρχικά ο Βασιλιάς Κάρολος στην επιστολή του.

Και συνεχίζει: «Είναι εξίσου ενθαρρυντικό να ακούω ότι η κοινοποίηση της δικής μου διάγνωσης βοήθησε στην προώθηση της δημόσιας κατανόησης και στη προβολή του έργου όλων εκείνων των οργανώσεων που υποστηρίζουν τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον υπόλοιπο κόσμο».

«Ο δια βίου θαυμασμός μου για την ακούραστη φροντίδα και αφοσίωσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερος ως αποτέλεσμα της προσωπικής μου εμπειρίας» καταλήγει ο Βασιλιάς Κάρολος.

A thank you message from His Majesty The King.

Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024