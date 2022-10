Ο Πούτιν και… ελεύθερος σκοπευτής – Το τουφέκι sniper και τα πλάνα δίπλα στους στρατιώτες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθεώρησε την Πέμπτη έναν χώρο εκπαίδευσης κινητοποιημένων στρατευμάτων και εμφανίστηκε να πυροβολεί με ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Τα πλάνα δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά ΜΜΕ και προφανώς όπως αναφέρει το Reuters σκοπός του Ρώσου πολιτικού ήταν να δείξει την προσωπική του υποστήριξη στους στρατιώτες που πηγαίνουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, μετά την επιστράτευση που κήρυξε ο ίδιος πριν από λίγο διάστημα.

Ο Πούτιν συνοδευόταν στο ταξίδι στο Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος του περιέγραψε πώς εκπαιδεύονταν οι άνδρες, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) October 20, 2022