Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψε την κόρη του με σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε με τη μικρή του κόρη δημόσια για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας τις φημολογούμενες αναφορές για την ύπαρξή της.

Το κορίτσι, που πιστεύεται ότι ονομάζεται Kim Chu-ae, πήγε μαζί του σε μια επιθεώρηση για την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου την Παρασκευή.

Πιασμένοι χέρι-χέρι απαθανατίστηκαν από φωτογράφο κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η οποία καταδικάστηκε από τις ΗΠΑ.

Ο Κιμ ηγείται ενός από τα πιο μυστικοπαθή κράτη του κόσμου και πολύ λίγα είναι γνωστά για την προσωπική του ζωή.

Αρκετές φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA, που δείχνουν τους δύο να κρατιούνται χέρι-χέρι ενώ συνομιλούν, να μιλούν με αξιωματούχους, να επιθεωρούν πυραύλους και να παρακολουθούν την εκτόξευση από ένα κατάστρωμα παρακολούθησης.

Η αποκάλυψη της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών ίσως περισσότερο από τα νέα ότι εκτόξευσε επιτυχώς τον πιο ισχυρό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, που πιστεύεται ότι είναι ικανός να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί; Επειδή λέει τόσα πολλά για το μέλλον του καθεστώτος και του προγράμματος πυρηνικών όπλων του. Ή τουλάχιστον, εγείρει μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα.

Το να την αποκαλύψει σε μια τόσο σημαντική παρουσίαση υποδηλώνει ότι μια μέρα θα παίξει ρόλο στην ανάπτυξη των όπλων της χώρας. Πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει, σε καμία περίπτωση, τα πυρηνικά του όπλα. Αυτός είναι ένας τρόπος να δείξει στον κόσμο τα πυρηνικά του είναι εδώ για να μείνουν, μέχρι την επόμενη γενιά.

Rodong confirms she’s his child:

Kim “went out to the historic site of important strategic weapon test-firing, a crucial milestone in strengthening the nuclear force of DPRK, together with his beloved child & wife”

