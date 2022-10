Ο Κιμ Γιονγκ Ουν γίνεται viral: Οι νέες ενδυματολογικές επιλογές – Από μελισσοκόμος… στα μαύρα δερμάτινα

Η νέα… στολή του Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε viral με χιλιάδες χρήστες των social media να σχολιάζουν τις ενδυματολογικές επιλογές του. Η λευκή ενδυμασία με το μπεζ καπέλο αλλά και η εμφάνιση με μαύρα δερμάτινα και ασορτί καπέλο τύπου Matrix… προκάλεσαν πάρτι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας απαθανατίστηκε φορώντας αυτό το σύνολο ενώ επέβλεπε στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο Τζίμι Φάλον σχολίασε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο επεισόδιο της Τρίτης του σόου “The Tonight Show” και τον παρομοίασε με «μελισσοκόμο στο μεσημεριανό του διάλειμμα».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή του στην γκαρνταρόμπα του με κάποιους να συγκρίνουν τον απείθαρχο ηγέτη με εικονίδια της ποπ κουλτούρας.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε ένα GIF του Richard Attenborough από την ταινία του 1993 “Jurassic Park”, όπου φορούσε ένα λευκό πουκάμισο και χακί καπέλο. Το κλιπ συνδυάστηκε με το απόσπασμα, “Καλώς ήρθατε στο Jurassic Park”.

Ένας άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία της Diane Keaton από την ταινία του 2003 “Something’s Gotta Give”, όπου ήταν επίσης ντυμένη με ένα λευκό τοπ με ένα λευκό καπέλο κουβά.

North Korean leader Kim Jong Un has attended the opening ceremony of a massive new greenhouse farm built on a former air base where the country had test-fired missiles until last year https://t.co/A11KNG1fQC pic.twitter.com/UofVvXdipk

— Reuters (@Reuters) October 11, 2022