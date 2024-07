Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) λέει ότι σκότωσε τον διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ

Ο Μουχσίν Σουκρ, γνωστός ως Φουάντ Σουκρ, αρχηγός του επιχειρησιακού τομέα της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο νότιο Λίβανο την Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του IDF, στις 30 Ιουλίου 2024, μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή της Βηρυτού, υπό την καθοδήγηση της υπηρεσίας πληροφοριών AMN, και εξουδετέρωσαν τον Φουάντ Σουκρ, γνωστός ως «Σαγίντ Μουχσάν», ο οποίος ήταν ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ και στενός συνεργάτης του Χασάν Νασράλα.

Σε ανάρτηση στο Twitter, οι IDF ανέφεραν ότι ο Σουκρ ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ από τις 8 Οκτωβρίου και κατηγορείται για τη δολοφονία 12 παιδιών στο Majdal Shams στο βόρειο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο, καθώς και για πολλές άλλες δολοφονίες Ισραηλινών και ξένων υπηκόων.

