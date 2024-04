Σύμφωνα με το Guinness World Records, ο γηραιότερος άνδρας από την Αγγλία, είναι ο 111χρονος Scouser John Alfred Tinniswood (Τζον Άλφρεντ Τίνισγουντ) και είναι οπαδός της Λίβερπουλ.

Με περισσότερα από 111 χρόνια και 223 ημέρες στην πλάτη του ο Tinniswood, κάτοικος του Southport, έχει πάρει τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο μετά τον θάνατο του 114χρονου Juan Vicente Perez από τη Βενεζουέλα.

Ο Tinniswood γεννήθηκε το 1912, μόλις 20 χρόνια μετά την ίδρυση της Liverpool από τον John Houlding, και εξακολουθεί να ζει στο Merseyside σε έναν οίκο ευγηρίας στο Southport.

Εκτός από τους δύο πρώτους τίτλους του πρωταθλήματος, έχει δει κάθε σημαντική νίκη που έχει κατακτήσει ποτέ η Λίβερπουλ. Συνολικά, πρόκειται για 45 κύπελλα που έχει σηκώσει η Λίβερπουλ, συμπεριλαμβανομένων και των οκτώ επιτυχιών του Κυπέλλου Αγγλίας .

Liverpool-born John Tinniswood is officially the world’s oldest man at 111 years and 223 days according to @GWR The previous title holder died in Venezuela on Tuesday aged 114.John who lives at The Hollies rest home in #Southport attributes his longevity to his Friday chippy tea! pic.twitter.com/ctyibf99D2

— BBC Merseyside (@bbcmerseyside) April 5, 2024