Όταν ο Τραμπ… έκρυψε τον ήλιο: Η γκάφα του 2017 και το νέο βίντεο με αφορμή την έκλειψη

Η έκλειψη ηλίου έδωσε έμπνευση στον Ντόναλντ Τραμπ ή το αντίστροφο; Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να γίνει viral ξανά

Tα ξημερώματα της Δευτέρας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να προκαλεί έκλειψη ηλίου με το κεφάλι του. Το βίντεο ξεκινά με το μήνυμα «η πιο σημαντική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας λαμβάνει χώρα το 2024» πάνω από μια εικόνα του ήλιου. Περιττό να πούμε ότι το διαδίκτυο βρήκε τη διαφήμιση της καμπάνιας ξεκαρδιστική.

Το βίντεο δείχνει τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το φαινόμενο, κοιτάζοντας ψηλά τον ουρανό φορώντας προστατευτικά γυαλιά, όταν μια τεράστια σιλουέτα αρχίζει να κινείται αργά προς τον ήλιο. Όμως, δεν είναι το φεγγάρι που προκαλεί το σπάνιο φαινόμενο. Είναι το περίγραμμα του κεφαλιού του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς το κεφάλι του καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ήλιο δημιουργώντας τη δική του ηλιακή έκλειψη εμφανίζεται η φράση: «Θα σώσουμε την Αμερική και θα την κάνουμε υπέροχη ξανά».

Ένας χρήστης έγραψε στο X, «Είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι είναι ένας φοβερός σόουμαν!». Κάποιος άλλος έγραψε, «Μας φέρνει πάντα χαμόγελα και χιούμορ…. το λατρεύω».

He always brings smiles and humor to us…. love it.

😂😂😂Love him or loathe him, you cannot deny that he is a helluva showman!

— Iris Books (@Iris_readagain) April 8, 2024