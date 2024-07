Ντόναλντ Τραμπ: Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας του – Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την επίθεση

Σοκ έχει προκαλέσει η απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσυλβάνια. Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Το Γραφείο Ομοσπονδιακών Ερευνών των ΗΠΑ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, εξήγησε στέλεχός του, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Πριν από λίγο το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανέφεραν: «Το FBI εντόπισε τον Thomas Matthew Crooks, 20 ετών, από το Bethel Park της Πενσιλβάνια, ως το άτομο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024

Πώς έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 78χρονος Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και έπεσε στα γόνατα προτού μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύσουν γύρω του για να τον προστατεύσουν.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε όρθιος ξανά περίπου ένα λεπτό αργότερα, με το καπέλο του με το σύνθημα «Make America Great Again» να έχει πέσει, ενώ ακούστηκε να λέει προς τους πράκτορες «περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του καθώς τον οδηγούσαν σε ένα μαύρο SUV.

Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ

«Δέχθηκα μια σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω τμήμα του δεξιού αυτιού μου», έγραψε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Αιμορραγούσα πολύ».

Αμέσως στελέχη των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών καταδίκασαν την επίθεση κατά του Τραμπ. Η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικανού επεσήμανε ότι «είναι καλά», ενώ έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει αναχωρήσει από το Μπάτλερ, όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στο Χ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντάνιελ Μόιζερ δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ κατευθύνεται στο Μπέντμινστερ του Νιού Τζέρσι, όπου διαθέτει ένα κλαμπ γκολφ. Πράγματι, λίγο αργότερα η αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον ίδιο να κατεβαίνει τα σκαλιά του αεροπλάνου.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: “Δυνατός και ανθεκτικός. Δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει για την Αμερική”.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024

Σημειώνεται ότι η επίθεση σημειώθηκε λιγότερους από τέσσερις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Τραμπ θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τους δύο άνδρες να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Η ανακοίνωση Μπάιντεν

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο. Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Εξάλλου ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Τραμπ μετά την επίθεση, επεσήμανε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, η προεδρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο κ. Μπάιντεν θα επιστρέψει απόψε εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στο Ρεχόμποθ Μπιτς (Ντέλαγουερ) μετά την απόπειρα. Ο πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και τον δήμαρχο της πόλης Μπάτλερ, τον Μπομπ Νταντόι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Τέξας Ρόνι Τζάκσον δήλωσε στο Fox News ότι ο ανιψιός του τραυματίστηκε στην επίθεση στο Μπάτλερ.

Παράλληλα η επίθεση εναντίον του Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεκλογικές του εμφανίσεις και έφερε στο φως ενδεχόμενα κενά ασφαλείας στη συγκέντρωση του Σαββάτου.

«Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τον προστάτευσαν»

Ο Ρον Μους, υποστηρικτής του Τραμπ που βρισκόταν στην προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε ότι άκουσε τέσσερις πυροβολισμούς. «Είδα το πλήθος να πέφτει κάτω και μετά τον Τραμπ επίσης να σκύβει πολύ γρήγορα», εξήγησε.

«Μετά η Μυστική Υπηρεσία έτρεξε και τον προστάτευσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τον προστάτευσαν», πρόσθεσε.

Ο Μους σημείωσε ότι στη συνέχεια είδε έναν άνδρα να τρέχει και να τον κυνηγούν πράκτορες με στρατιωτικές στολές. Άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς, αλλά δεν είναι σίγουρος ποιος πυροβόλησε. Επεσήμανε ότι μέχρι τότε ελεύθεροι σκοπευτές είχαν πάρει θέσεις στη στέγη αποθήκης που βρίσκεται πίσω από την σκηνή.

Το BBC πήρε συνέντευξη από έναν άνδρα, που δήλωσε ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και ο οποίος είπε ότι είδε έναν άνδρα οπλισμένο με τουφέκι να ανεβαίνει σε στέγη κτιρίου κοντά στο σημείο όπου γινόταν η προεκλογική συγκέντρωση. Ο αυτόπτης μάρτυρας πρόσθεσε ότι ο ίδιος και οι άνθρωποι με τους οποίους ήταν μαζί άρχισαν να δείχνουν τον άνδρα, προσπαθώντας να ενημερώσουν τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι πυροβολισμοί φαίνεται να προήλθαν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Μυστική Υπηρεσία.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικάζουν την επίθεση

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά την επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ένας θεατής και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο, ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την πολιτική βία και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τα θύματα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την επίθεση: «Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας εναντίον πολιτικών εκπροσώπων», ανέφερε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος». «Η πολιτική βία υπό οποιαδήποτε μορφή δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», επεσήμανε.

Ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Ορμπάν σημείωσε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μου» είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ «αυτές τις σκοτεινές ώρες».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επεσήμανε ότι «παρακολουθώ με τρόμο» την κατάσταση στην Πενσιλβάνια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο. Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα «ο διάλογος και η υπευθυνότητα να επικρατήσουν επί του μίσους και της βίας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σοκαρισμένος και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους τη βία η οποία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Η βία δεν πρέπει ποτέ να επικρατεί», εκτίμησε.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει» την επίθεση, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνομίλησε με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του στις εκλογές.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε «τη διεθνή αριστερά» και την «επιβλαβή της ιδεολογία». «Φοβούμενοι πως θα χάσουν τις εκλογές, καταφεύγουν στην τρομοκρατία για να επιβάλουν το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά τους», πρόσθεσε μέσω του X.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους υπέρμαχους της δημοκρατίας και του πολιτικού διαλόγου να «καταδικάσουν σθεναρά» την επίθεση εναντίον του Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα κατήγγειλε μια «απαράδεκτη ενέργεια». «Ως ηγέτες της δημοκρατίας και της ειρήνης καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας».

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς καταδίκασε την επίθεση: «Η βία είναι μια απειλή κατά των δημοκρατιών και αποδυναμώνει τη συνύπαρξη. Πρέπει όλοι να την απορρίψουμε».

«Παρά τις βαθιές μας ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, πρέπει πάντα να απορρίπτεται από όλους», τόνισε ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ζήτησε «να παραμείνουμε σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή βίας που αμφισβητεί τη δημοκρατία», ενώ ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ.

Ο Ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «πολύ ανήσυχος». «Καταδικάζω έντονα αυτό το περιστατικό. Η βία δεν έχει θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «ανησυχητική» την επίθεση, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Ρεπουμπλικάνος είναι σώος και αβλαβής. «Δεν υπάρχει θέση για τη βία στη δημοκρατική διαδικασία», υπογράμμισε.

Αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Λούξον. «Καμία χώρα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια πολιτική βία», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ- τε απηύθυνε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» στα θύματα, εκτιμώντας με τη σειρά του ότι «η πολιτική βία υπό όλες της τις μορφές δεν είναι ποτέ αποδεκτή στις δημοκρατίες μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα είναι «σοκαρισμένοι που μάθαμε για την επίθεση εναντίον του προέδρου Τραμπ». «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία του ανάρρωση», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Footage of Trumps potential shooter? Immediately after sounded like return shots fired this guy is dragged out of the crowd bloody?#president #trump #shooter pic.twitter.com/7YhUw9IzQV — Redblack Officials (@RedblackTraders) July 13, 2024

Στο παρακάτω βίντεο, που ανήρτησε ο Έλον Μασκ, φαίνεται και η στιγμή που ο Ντ. Τραμπ δείχνει καλά στην Υγεία του, αν και ματωμένος, μετά από τους πυροβολισμούς, και μάλιστα απευθύνεται στο πλήθος: