Πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τραμπ: Τραυματίστηκε ελαφρά – Δυο νεκροί από την επίθεση

Επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια. Την ώρα που μιλούσε ο πρώην πρόεδρος ακούγονται ριπές, πιθανώς από όπλο και λίγο μετά εμφανίζεται τραυματισμένος ελαφριά στο αυτί. Ο Τραμπ αποχώρησε με αίματα από στη σκηνή, δείχνοντας ωστόσο να είναι καλά.

Δημοσιογράφος της Washington Post δημοσίευσε στο Χ, ότι αμφότεροι ένας πολίτης από το κοινό αλλά και ο δράστης, είναι νεκροί, ενώ ένα ακόμη άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024