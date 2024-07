ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ομιλία του Τραμπ – BINTEO

Αναφορές για πυροβολισμούς υπάρχουν στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, με τον πρώην πρόεδρο να απομακρύνεται εσπευσμένα από τη σκηνή από το προσωπικό ασφαλείας.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Τραμπ φαίνεται να πέφτει στο έδαφος την ώρα που εκφωνεί την ομιλία του. Γρήγορα τον περικυκλώνουν άτομα από την ένοπλη ασφάλεια και στη συνέχεια, μένει στο έδαφος για περίπου ένα λεπτό.

A Biden supporter just pulled out a gun and shot Donald Trump.

Donald Trump put his fist up in the air!

ABSOLUTE FUCKING LEGEND !!!!!!!#DonaldJTrump pic.twitter.com/GM5XkcCh8h

