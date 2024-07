Τραμπ: Να αθωωθεί για την υπόθεση της πορνοστάρ ζητούν οι δικηγόροι του – «Έχει εν μέρει ασυλία», ισχυρίζονται

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν να ακυρωθεί η καταδίκη του από δικαστήριο της Νέας Υόρκης στην υπόθεση των χρημάτων που κατέβαλε στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, επικαλούμενοι την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αναγνώρισε ότι οι πρόεδροι έχουν, τουλάχιστον εν μέρει, ασυλία.

Την 1η Ιουλίου το Ανώτατο Δικαστήριο, με μια πρωτοποριακή απόφαση, δικαίωσε τον Τραμπ κρίνοντας ότι οι πρόεδροι έχουν ασυλία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όχι όμως και για τις ιδιωτικές πράξεις τους.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης «πρέπει να ακυρωθούν και το κατηγορητήριο να απορριφθεί», αναφέρουν οι δικηγόροι του Τραμπ στα έγγραφα που υπέβαλαν την Πέμπτη στον δικαστή Χουάν Μέρτσαν.

“Trump was standing between me and the door with his armed body guard outside.” Stormy Daniels on Donald Trump pic.twitter.com/ecR8SQIO6O

Ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος στις 30 Μαΐου για 34 κατηγορίες, που αφορούσαν όλες παραχάραξη λογιστικών εγγράφων, με στόχο να αποκρύψει ότι κατέβαλε 130.000 δολάρια στην ηθοποιό Στόρμι Ντάνιελς για να αποφύγει ένα σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016. Έγινε έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται για ποινική υπόθεση.

Η ποινή του επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθεί χθες Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο δικαστής Μέρτσαν διαβεβαίωσε ότι θα αποφανθεί επί του αιτήματος ακύρωσης της καταδίκης στις 6 Σεπτεμβρίου και, αν το απορρίψει, η ποινή θα ανακοινωθεί στις 18 του ίδιου μήνα.

After two days of deliberation, a 12-member jury pronounced former US president Donald Trump guilty on all 34 counts he faced in falsifying documents to cover up a payment to silence porn star Stormy Daniels ahead of the 2016 election https://t.co/6tYptOSH0n pic.twitter.com/9XPHfk02ZE

