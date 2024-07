Ντόναλντ Τραμπ: Βίντεο με τη στιγμή που βρίζει Μπάιντεν και Χάρις – «Είναι ένας γέρικος σωρός»

Χαμός έχει γίνει με το βίντεο που κυκλοφορεί και δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίζει τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις.

Το βίντεο από γήπεδο του γκολφ δεν έχει επιβεβαιωθεί πότε τραβήχτηκε, ωστόσο ακούγεται ο Τραμπ να αποκαλεί «γέρικο σωρό από σκ@@@» τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, ενώ σχολιάζει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «έχει παραιτηθεί»

«Παραιτείται από την κούρσα. Τον έδιωξα και αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε την Καμάλα» ακούγεται να λέει ο Τραμπ. «Θα είναι καλύτερη. Είναι τόσο κακή. Είναι τόσο ελεεινή, είναι τόσο γ@@@@@α κακή» προσθέτει ο Τραμπ για την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”

pic.twitter.com/G9eLy1hmIc

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 4, 2024