Ντόναλντ Τραμπ: Στο… τραπέζι ο τερματισμός προγραμμάτων εμβολιασμού παιδιών – «Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα έχει μια «μεγάλη συζήτηση» για τον τερματισμό προγραμμάτων εμβολιασμού παιδιών με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον υποψήφιό του για υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι η νέα του κυβέρνηση ενδέχεται να καταργήσει ορισμένα εμβόλια.

«Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Το ποσοστό αυτισμού είναι σε ένα επίπεδο που κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι είναι δυνατό. Αν κοιτάξετε τα πράγματα που συμβαίνουν, κάτι το προκαλεί», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι γνωστός αντιεμβολιαστής και ο πιθανός διορισμός του στο πόστο του υπουργού Υγείας έχει εγείρει ανησυχίες.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνησή του ενδέχεται να καταργήσει ορισμένα εμβόλια, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μπορούσε να γίνει αν πιστεύω ότι είναι επικίνδυνα, αν πιστεύω ότι δεν είναι ωφέλιμα, αλλά δεν νομίζω ότι (σ.σ. το θέμα) θα είναι πολύ αμφιλεγόμενο στο τέλος».

Dr. McCullough tells us what all parents need to hear. “This childhood vaccination program is not what we thought it was, and there are now five independent studies showing that if children follow a natural approach and don’t get any vaccines, they get the best outcomes. When I… pic.twitter.com/EPXugfGTyA

— 🍁Blue Sky ✊️ ✊️ ✊️ (@Anpo_Star) December 7, 2024