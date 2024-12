Ντόναλντ Τραμπ: Ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time – Κέιτ Μίντλετον και Έλον Μασκ στη λίστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς για το 2024 από το περιοδικό Time.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον και τον Elon Musk, οι οποίοι ήταν επίσης στη λίστα.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024