Βιβλίο-βόμβα για τον Ντόναλντ Τραμπ: Οι αποκαλύψεις για νέα σκάνδαλα και η…”Μαρία Αντουανέτα”

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, Στέφανι Γκρίσαμ, “καίει” με τις αποκαλύψεις της τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ με το βιβλίο της που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έκδοση, λέγεται ότι η Γκρίσαμ “κρατά μυστικά για τον Τραμπ που ούτε η σύζυγός του δεν τα γνωρίζει. Μυστικά που ο ίδιος δεν θέλει η Μελάνια να τα μάθει. Αυτά θα περιληφθούν σ’ αυτό το βιβλίο”

Παράλληλα, στοχοποιεί και τη Μελάνια Τραμπ, την οποία παρομοιάζει με την “καταδικασμένη Γαλλίδα βασίλισσα” Μαρία Αντουανέτα.

Η Στέφανι Γκρίσαμ, που έχει θητεία και ως επικεφαλής προσωπικού της Μελάνια, καταγράφει στις σελίδες του βιβλίου της “I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House” την εμπειρία της ως υπάλληλος του Λευκού Οίκου. Λέγεται, μάλιστα, ότι θα εκθέσει και την τέως Πρώτη Κυρία με αποκαλύψεις που θα κάνει.

Όπως λένε οι πηγές “ξέρει πού είναι θαμμένα όλα τα πτώματα γιατί τα έθαψε η ίδια”. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι την έχουν προειδοποιήσει πως οι Τραμπ δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια αλλά θα αντεπιτεθούν με σκληρότητα.

Τι αποκαλύπτει για τη Μελάνια Τραμπ η Γκρίσαμ

Σύμφωνα με το Politico, η Γκρίσαμ είναι γνωστή ως η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου που ποτέ δεν παρέστη στην ενημέρωση του Τύπου.

Το Politico μοιράζεται κάποιες από τις αποκαλύψεις της Γκρίσαμ στο βιβλίο της και αναφέρει κάποια από τα γεγονότα που την οδήγησαν στην έξοδο από τον Λευκό Οίκο.

“Στις 13.25 στις 6 Ιανουαρίου, αφού διαδηλωτές είχαν παραβιάσει τους φραγμούς έξω από το Καπιτώλιο, η Μελάνια Τραμπ έλαβε ένα γραπτό μήνυμα από την τότε επικεφαλής του προσωπικού της Στέφανι Γκρίσαμ. “Θέλεις να κάνεις ανάρτηση στο twitter ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι το δικαίωμα κάθε Αμερικανού, αλλά δεν υπάρχει χώρος για ανομία και βία;” ρώτησε η Γκρίσαμ την Πρώτη Κυρία.

Ένα λεπτό μετά, η Μελάνια απάντησε με μία λέξη “όχι”. Εκείνη τη στιγμή, ήταν στον Λευκό Οίκο και προετοιμαζόταν για τη φωτογράφιση ενός χαλιού που είχε επιλέξει σύμφωνα με αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο της Γκρίσαμ, που δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα το Politico.

Η Γκρίσαμ, πιστή του Τραμπ, που παραιτήθηκε μέσα σε ώρες μετά την ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων, γράφει επίσης ότι ρώτησε κάποιες φορές τη Μελάνια αν θέλει να προσεγγίσει την Τζιλ Μπάιντεν στη διάρκεια της μετάβασης της προεδρίας, ώστε να προετοιμάσουν το παραδοσιακό τσάι μεταξύ της απερχόμενης και της επόμενης Πρώτης Κυρίας. Αλλά αντί να οργανώσει τη συνάντηση, η Μελάνια είπε ότι θα έπρεπε να δουν “τι κάνει η Δυτική Πτέρυγα”.

Όπως σημειώνει η Γκρίσαμ, “η Μελάνια, όπως και ο σύζυγός της πίστευαν ότι οι εκλογές ήταν παράνομες”.

Σε σκληρή ανακοίνωση, που εξεδόθη από το γραφείο της Μελάνια Τραμπ, αναφέρεται: “Η πρόθεση πίσω από το βιβλίο είναι προφανής. Είναι μια απόπειρα να αποζημιωθεί έπειτα από μία κακή απόδοση ως εκπρόσωπος Τύπου, αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στον Λευκό Οίκο. Μέσα από ψεύδη και προδοσία, επιδιώκει να αποκτήσει συνάφεια και χρήματα εις βάρος της κυρίας Τραμπ “.

Η φράση “αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις” εικάζεται ότι είναι αναφορά στη διάλυση της σχέσης της Γκρίσαμ με τον πρώην βοηθό του Τραμπ Μαξ Μίλερ. Επικαλούμενο τρεις διαφορετικές πηγές, το Politico μετέδωσε τον Ιούλιο ότι η σχέση αυτή τελείωσε όταν ο Μίλερ έσπρωξε την Γκρίσαμ στον τοίχο και τη χαστούκισε στο διαμέρισμά του στην Ουάσινγκτον όταν τον κατηγόρησε ότι την απάτησε. Ωστόσο εκείνος αρνήθηκε τον ισχυρισμό αυτόν.

Στις 11 Ιανουαρίου, η Μελάνια εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι ήταν απογοητευμένη και αποθαρρημένη με όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα (αναφερόταν στην εισβολή στο Καπιτώλιο).

Είχε προσθέσει ότι “είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι παρά τα τραγικά γεγονότα, υπήρξαν κακόβουλα κουτσομπολιά, αδικαιολόγητες προσωπικές επιθέσεις και παραπλανητικές κατηγορίες εναντίον μου, από ανθρώπους που αναζητούν να έχουν συνάφεια και ατζέντα”.

Εικάζεται ότι αναφερόταν στην πρώην στενή φίλη και πρώην ανώτερη σύμβουλό της Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, η οποία έγραψε άρθρο στην Daily Beast λίγες μέρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας ότι η Μελάνια “ήταν συνένοχη στην καταστροφή της Αμερικής”.

Η Γκρίσαμ συμμετείχε στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ το 2015. Παρά τις αμφιβολίες της παρέμεινε στον Λευκό Οίκο σχεδον μέχρι το τέλος αν και δεν είχε την ιδιότητα της εκπροσώπου του Τύπου.

Γράφει ότι η απάντηση της Μελάνια στο μήνυμά της στις 6 Ιανουαρίου “την έσπασε” και ας την υπερασπιζόταν πάντα ενάντια σε όσους κατηγορούσαν την τέως Πρώτη Κυρία ως Μαρία Αντουανέτα. Τώρα η Γκρίσαμ γράφει ότι βλέπει τη Μελάνια σαν την “καταδικασμένη Γαλλίδα βασίλισσα. Διαλυμένη, ηττημένη, απομονωμένη”.

Το site Axios ανακοίνωσε την έκδοση του πολυαναμενόμενου πλέον “I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House”, ενώ επικαλούμενο εκδοτική πηγή πρόσθεσε ότι το βιβλίο θα αποκαλύψει νέα σκάνδαλα που θα εκπλήξουν.

Πηγή: Politico, Guardian, Πηγή φωτό: Reuters