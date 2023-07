Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 24 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, εξαιτίας διαρροής αερίου σε παραγκούπολη

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας διαρροής αερίου κοντά στην Μπόξμπουργκ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ η υπηρεσία πρώτων βοηθειών και η πυροσβεστική.

«Καταμετρήσαμε 24 πτώματα», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιτόπου, ο εκπρόσωπων της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Ουίλιαμ Εντλάντι, διευκρινίζοντας πως οι έρευνες στην παραγκούπολη συνεχίζονται.

BREAKING NEWS: 24 people have been confirmed dead after a nitrate oxide cylinder leak in Angelo informal settlement outside Boksburg, Ekurhuleni. This is an active scene, EMS, firefighters, forensics and other services are on the scene. Info: Ntombi Nkosi @TheStar_news @IOL pic.twitter.com/w218v1AqDo

Όταν έλαβαν κλήση περί τις 20:00 [τοπική ώρα], με τις πληροφορίες αρχικά να κάνουν λόγο περί έκρηξης, μέλη της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας διαπίστωσαν πως επρόκειτο για διαρροή αερίου. Επιτόπου βρέθηκε δοχείο με υδροξείδιο του νατρίου. Διαρροή από αυτό το κυλινδρικό δοχείο εκτιμάται πως προκάλεσε δηλητηρίαση των κατοίκων της παραγκούπολης, βάσει των αρχικών στοιχείων της έρευνας.

Αυτό που συνέβη ήταν «διαρροή αερίου από φιάλη, που ήταν υδροξείδιο του νατρίου, αέριο εξαιρετικά τοξικό, το οποίο έπληξε κατοίκους του άτυπου προαστίου της Μπόξμπουργκ», ανέφερε.

Το περιστατικό βρίσκεται «ακόμα σε εξέλιξη», καθώς ερευνάται «όλη η πληγείσα περιοχή», προκειμένου «να επαληθεύσουμε» αν υπάρχουν και άλλοι νεκροί ή τραυματίες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως στάλθηκαν ομάδες σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Ανάμεσα στα θύματα είναι παιδιά, και επίσης γυναίκες», συμπλήρωσε.

At least 24 people have #died after a #gas #leake in #Boksburg at #Angelo informal settlement

Ekurhuleni emergency services say nitrate oxide used to extrapolate Gold out of the soil used by illegal mining activities caused the Gas Explosion pic.twitter.com/zAr6fojaeu

— Vikas Bailwal (@VikasBailwal4) July 5, 2023