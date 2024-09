Νετανιάχου: «Κανείς δεν θα μου κάνει κήρυγμα» – Επιμένει στους όρους του για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε εχθές Δευτέρα στις αυξανόμενες πιέσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά από μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες στο Ισραήλ και τη δημόσια κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπονόησε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να κάνει περισσότερα μετά από σχεδόν 11 μήνες συγκρούσεων.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι θα συνεχίσει να επιμένει στη διατήρηση του ελέγχου του διαδρόμου Φιλαδέλφειας, μιας στενής ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, όπου το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς πραγματοποιεί λαθρεμπόριο όπλων μέσω τούνελ. Η Αίγυπτος και η Χαμάς αρνούνται αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον διάδρομο αυτόν ως «οξυγόνο» της Χαμάς, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητος για να εμποδιστεί η οργάνωση από το να επανεξοπλιστεί.



«Κανείς δεν είναι πιο αφοσιωμένος στην απελευθέρωση των ομήρων από εμένα… Κανείς δεν θα μου κάνει κήρυγμα για το θέμα αυτό» πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ισραήλ την Κυριακή, μετά την ανακάλυψη έξι νεκρών ομήρων, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την αρχή του πολέμου, με χιλιάδες Ισραηλινούς να κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι δεν έφερε πίσω τους ομήρους ζωντανούς. Η δυσαρέσκεια οδήγησε σε γενική απεργία τη Δευτέρα, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, απαιτώντας άμεση συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

The Israeli public is speaking loudly now, as thousands of people, all over the country, are demonstrating their support for a deal that would bring the hostages home.

Seal the Deal 🎗️#BringThemHomeNow #TurnTheHorrorIntoHope pic.twitter.com/CFTfLfssO8

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) September 2, 2024