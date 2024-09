Πρίγκιπας Χάρι: «Πηγές» διαψεύδουν ότι θέλει να γυρίσει στην Βρετανία – Οι φήμες επιμένουν ότι είναι απελπισμένος

Τις τελευταίες ημέρες είναι πολυάριθμα τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρίγκιπα Χάρι να είναι απελπισμένος με την ζωή του στις ΗΠΑ και να επιθυμεί να βρει τρόπο να επιστρέψει στην Βρετανία και την βασιλική οικογένεια.

Τα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο επικαλούνται αρκετές διαφορετικές πηγές και αποκαλύπτουν ότι ο δούκας του Σάσσεξ έβαλε στην άκρη τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων του Χόλιγουντ και ζητάει συμβουλές από παλιούς φίλους και συνεργάτες στην Βρετανία.

Τώρα ο κύκλος του πρίγκιπα Χάρι διαψεύδει ότι θέλει να επιστρέψει από την εξορία στις ΗΠΑ. Ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα, ανέφερε μία πηγή κοντά στον δούκα του Σάσσεξ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Telegraph, πηγές από το περιβάλλον του πρίγκιπα ισχυρίζονται ότι είναι ευτυχισμένος με τους «καταπληκτικούς» νέους φίλους του στις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι έχει τακτοποιηθεί στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Οι φήμες επιμένουν

Παρά την διάψευση οι φήμες και τα σενάρια υποστηρίζουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι νιώθει απογοητευμένος με την ζωή του στις ΗΠΑ, βλέπει ότι έρχεται δεύτερος στις δημόσιες εμφανίσεις μετά την Μέγκαν Μαρκλ και επιθυμεί να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα του στην Βρετανία.

Η Daily Mail αναφέρει ότι για να επιστρέψει ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει να τερματίσει την διαμάχη του με τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον βασιλιά Κάρολο. Η εφημερίδα αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι ο Βρετανός μονάρχης μπορεί να είναι ανοιχτός σε ένα ενδεχόμενο να τα βρει με τον μικρότερο γιο του. Ωστόσο η περίπτωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ θα είναι δύσκολη αφού και οι δύο βρέθηκαν πρόσφατα σε κηδεία συγγενικού προσώπου τους και δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να γυρίσει από την εξορία και γι’ αυτό προσέγγισε ένα έμπιστο άτομο που είναι «της παλιάς σχολής», γνωστό για την αφοσίωση και τη διακριτικότητα του.

Ένας φίλος του πρίγκιπα φέρεται να έχει ήδη σχεδιάσει μια στρατηγική για το πώς ο δούκας του Σάσσεξ θα μπορούσε να αρχίσει να κινείται ξανά στους κύκλους της Βρετανίας και να εκτελεί βασιλικά καθήκοντα χαμηλής δημοσιότητας. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο δούκας του Σάσσεξ είναι ανοιχτός σε ιδέες για την επιστροφή του από πολλές διαφορετικές πηγές.

Ταυτόχρονα ο δούκας του Σάσσεξ έστειλε συμφιλιωτικά μηνύματα σε διάφορους παλιούς φίλους στην Βρετανία μέσω WhatsApp. Τα άτομα αυτά είναι έτοιμα και πρόθυμα να τον βοηθήσουν να εξομαλύνει την πορεία του πίσω στη Βρετανία, με ορισμένους να αναφέρονται στο έργο τους ως επιχείρηση «Bring Harry In From The Cold» (Φέρτε τον Χάρι πίσω από το κρύο).

Οι φίλοι του φέρονται να ελπίζουν ότι ο πρώην προσωπικός γραμματέας του πρίγκιπα, Έντουαρντ Λέιν Φοξ θα μπορούσε να ηγηθεί μιας επιστροφής. «Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, αυτός είναι ο Έντουαρντ. Την τελευταία φορά που τον είδα ήθελα να τον πιάσω από τους ώμους και να του πω: «Εντ σε παρακαλώ φέρε το αγόρι μας σπίτι». Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε στην Daily Mail πηγή.

Σε ερώτηση για το εάν παρέχει βοήθεια στον πρίγκιπα Χάρι ο Λέιν Φοξ δήλωσε στην εφημερίδα: «Φοβάμαι ότι δεν έχω άποψη γι’ αυτό».