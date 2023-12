Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – Εκκενώθηκαν κτίρια στην Μανίλα

Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά της Λουζόν, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την κρατική σεισμολογική υπηρεσία. Εκκενώθηκαν κτίρια στην Μανίλα, όπου έγινε αισθητός, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ότι δεν αναμένει ζημιές, αλλά προειδοποίησε για μετασεισμούς. Ο σεισμός ήταν μεγέθους, σύμφωνα με αυτήν, 5,9 βαθμών και το εστιακό του βάθος ανερχόταν σε 79 χιλιόμετρα.

HAPPENING NOW: Members of the Lasallian community are evacuating after an earthquake was felt in the Manila Campus at around 4:30 pm. Campus access is currently restricted in some gates. pic.twitter.com/OUVWpwQRDe

— The LaSallian (@TheLaSallian) December 5, 2023