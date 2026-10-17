Νέο «χτύπημα» Τραμπ: Δήλωσε ότι η Google απέρριψε την ιδέα του να πάρει ένας ωκεανός το όνομά του

Σε ομιλία του προς υποστηρικτές του στην Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την επιθυμία του να δοθεί το όνομά του σε έναν ωκεανό, καθώς και την άρνηση της Google να κάνει πράξη αυτή την ιδέα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης ότι είχε προτείνει σε στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού τη μετονομασία του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού σε «Ωκεανό Τραμπ».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι εκπρόσωποι τού απάντησαν με αγανάκτηση: «Φτάνει, αρκετά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο».

Η πρόταση Τραμπ ήταν απλά ένα αστείο;

Ο Τραμπ είχε ήδη προχωρήσει το 2025 στη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» μέσω εκτελεστικού διατάγματος, ενώ τον φετινό Αύγουστο ακολούθησε η Λίμνη Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά, την οποία μετονόμασε σε «Λίμνη της Αμερικής». Η Google Maps εφάρμοσε και τις δύο αλλαγές για τους χρήστες της στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε σε υποστηρικτές του ότι έστειλε στην Google έναν χάρτη με την ονομασία ‘Ωκεανός Τραμπ’, αλλά εκπρόσωποι της εταιρίας απέρριψαν την ιδέα του. «Κύριε, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι ωκεανοί είναι διαφορετικοί. Οι ωκεανοί καλύπτουν πολλές, πολλές χώρες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε», του είπαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απλά αστειευόταν -αυτή τη φορά- αλλά πρόσθεσε ότι δεν ήταν και η χειρότερή του ιδέα. Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν είναι άμεσα σαφές εάν πράγματι έγινε αυτή η συνομιλία με την Google.