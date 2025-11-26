Νέες μάχες στο Σουδάν παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέες μάχες στο Σουδάν παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός

Ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι μονάδες του μπόρεσαν να απωθήσουν επίθεση των αντιπάλων του παραστρατιωτικών, ώρες αφού η Ουάσιγκτον παρότρυνε τις δύο πλευρές να δεχτούν «χωρίς όρους» πρόταση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη χώρα της Αφρικής, η οποία σπαράσσεται από πολυαίμακτη ένοπλη σύρραξη για πάνω από δύο χρόνια.

Στο Σουδάν μαίνεται από τις 15 Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΕΔ) υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, de facto αρχηγό του κράτους, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, το άλλοτε δεξί χέρι του πρώτου. Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν στα τέλη Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, τελευταία μεγάλη πόλη στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), που δεν είχε πέσει μέχρι τότε στα χέρια τους. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες τις ΔΤΥ πως διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν κυρίευσαν την πόλη.

Αφού είδαν το φως της δημοσιότητας μαρτυρίες για τις ωμότητες στην πόλη αυτή, οι διπλωματικές προσπάθειες για να κηρυχθεί εκεχειρία εντάθηκαν, ιδίως από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως του προκάλεσαν «φρίκη» όσα αποκαλύφθηκαν.

Όμως η πιο πρόσφατη πρόταση να κηρυχθεί ανακωχή, η οποία παρουσιάστηκε εξ ονόματος τεσσάρων χωρών που αποπειρώνται μεσολάβηση (ΗΠΑ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος) και οι λεπτομέρειες της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τον στρατηγό Μπουρχάν.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ, στρατηγός Ντάγκλο, ανακοίνωσε προχθές, Δευτέρα, τρίμηνη μονομερή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός — κάτι που δεν εμπόδισε τους άνδρες του να εξαπολύσουν, σύμφωνα με τον τακτικό στρατό, «έφοδο» εναντίον βάσης του πεζικού στην πόλη Μπαμπανούσα, στην περιοχή Κορντοφάν, που γειτονεύει με το Νταρφούρ.

Τελευταίο οχυρό των ΣΕΔ στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν, η Μπαμπανούσα χαρακτηρίζεται θέση στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται πάνω σε οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή με το Νταρφούρ.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε πως κατέστρεψε ή πήρε στα χέρια του οχήματα των ΔΤΥ, σκότωσε αξιωματικούς τους και «εκατοντάδες μισθοφόρους». Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τα στοιχεία αυτά, καθώς οι επικοινωνίες είναι κομμένες εδώ και μήνες στην περιοχή Κορντοφάν.

Έκκληση για ανακωχή άνευ όρων

«Καλούμε τις δύο πλευρές να αποδεχθούν την ανθρωπιστική εκεχειρία όπως παρουσιάστηκε, χωρίς όρους», τόνισε χθες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Μασάντ Μπούλος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αμπού Ντάμπι, στα ΗΑΕ, υπογραμμίζοντας πως καμία από τις δύο πλευρές δεν την έχει εγκρίνει ως αυτό το στάδιο.

«Θα θέλαμε να δεχτούν το συγκεκριμένο κείμενο που τους παρουσιάστηκε», επέμεινε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλο του προέδρου των Εμιράτων, μερικές ημέρες αφού ο αρχηγός του στρατού, Μπουρχάν, κατηγόρησε τις χώρες που μεσολαβούν για μεροληπτική στάση, καθώς τα ΗΑΕ κατηγορούνται πως υποστηρίζουν τις ΔΤΥ.

Στο Αμπού Ντάμπι υπάρχουν υποψίες πως εφοδιάζει με όπλα, πυρομαχικά, άνδρες και καύσιμα τους παραστρατιωτικούς — κάτι που η μοναρχία του Κόλπου έχει διαψεύσει επανειλημμένα, παρά τις αποδείξεις γι’ αυτό σε διεθνείς εκθέσεις και ανεξάρτητες έρευνες.

«Να αγνοήσουμε αυτά τα σχόλια»

Την Κυριακή, ο στρατηγός Μπουρχάν έκρινε ότι η πιο πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος είναι «η χειρότερη», κατηγορώντας παράλληλα τον κ. Μπούλος πως αναπαράγει στοιχεία της ρητορικής των ΗΑΕ.

Ο στρατηγός «αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει», για το οποίο δεν έχει «καμία ιδέα», αντέτεινε ο Μπούλος χθες.

«Πρέπει να αγνοήσουμε αυτά τα σχόλια (…) και να επικεντρωθούμε στο ουσιώδες, δηλαδή στην ανθρωπιστική κρίση», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ, Ντάγκλο, είπε προχθές πως κηρύσσει την τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός, ανταποκρινόμενος «στις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεσολαβητών».

Οι παραστρατιωτικοί διαβεβαίωναν στις αρχές Νοεμβρίου ότι κατ’ αρχήν αποδέχονται την πρόταση των μεσολαβητών να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Όμως ο τακτικός στρατός δεν αντέδρασε και οι μάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίστηκαν.

Τα δύο και πλέον χρόνια του πολέμου, οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν παραβίασαν κάθε κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε, οδηγώντας σε κατάρρευση τις μεσολαβητικές προσπάθειες ανεξαιρέτως.

