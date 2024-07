Νέες εκρήξεις στην Αίτνα: Τα σύννεφα καπνού φτάνουν στα 3 χιλιάδες μέτρα – Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια – Βίντεο

Η Αίτνα, το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, ζωντάνεψε για άλλη μια φορά την Τετάρτη 2 Ιουλίου, εκτοξεύοντας λάβα στον ουρανό από τον κρατήρα Voragine. Έκτοτε, οι εκρήξεις είναι συχνό φαινόμενο, με τις τελευταίες να οδηγούν στην αναστολή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια.

Ο κρατήρας Voragine «κοιμόταν» για τέσσερα χρόνια και «ξύπνησε» δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό με εκρήξεις και πυρακτωμένα θραύσματα που εκτοξεύονται στον αέρα. Το μάγμα, σύμφωνα με το Wion News, ρέει στο εσωτερικό του νέου κρατήρα «Bocca Nuova» ή αλλιώς «New Mouth» (Νέο Στόμα).

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Bocca Nuova έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι ένα από τα παλαιότερα ανοίγματα της Αίτνας και τείνει να καταρρέει υπό το βάρος του όταν γεμίζει με λάβα και συντρίμμια. Εχθές ξεκίνησε η νέα φάση της δραστηριότητας του κρατήρα Voragine, με τις δονήσεις να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας.



Τα σύννεφα καπνού φτάνουν στα 3 χιλιάδες μέτρα, ενώ η διοίκηση του αεροδρομίου προχώρησε σε σχετικές ανακοινώσεις: «Η αναστολή θα έχει ως αποτέλεσμα ακυρώσεις και/ή αναδρομολόγηση σε άλλα αεροδρόμια», λέγοντας επίσης ότι το αεροδρόμιο θα επανέλθει στην ομαλή λειτουργία του μόλις λήξει η πτώση της τέφρας από τον ουρανό. Το Euronews αναφέρει ότι καμία πτήση δεν προσγειώνεται ή αναχωρεί από την Κατάνια, η οποία βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού. Ορισμένες πτήσεις εκτρέπονται προς το Παλέρμο και το αεροδρόμιο Comiso, ενώ άλλες ακυρώνονται.

Mount Etna in Sicily is erupting with lava flowing from the Voragine crater, also known as the abyss, accompanied by ash emission. pic.twitter.com/UQ2XoeacdT

— blue pill red pill your choice (@andred928) July 17, 2024