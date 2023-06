Νέες αποκαλύψεις για τον Τραμπ: Απροκάλυπτα σεξιστής έκανε σχόλια μέχρι και για το στήθος της κόρης του

Οι «ροζ» αποκαλύψεις και τα ερωτικά σκάνδαλα για τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ είναι συχνό φαινόμενο. Έχει κατηγορηθεί ως σεξιστής ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει καταγγελθεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Αυτή τη φορά, όμως, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι μιλάει με χυδαίες εκφράσεις ακόμη και για την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ. Το πρώην στέλεχος της διοίκησης Τραμπ, Μάιλ Τέιλορ στο βιβλίο του «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump» αποκαλύπτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σοκάρει ακόμη και τους επιτελείς του Λευκού Οίκου με την χυδαία φρασεολογία του.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου, που προδημοσιεύονται στο περιοδικό Newsweek, ο Τραμπ έκανε άσεμνα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του Ιβάνκα και μιλούσε για το «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της». Αυτό προκάλεσε την επίπληξη από τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Τζόνι Κέλι σύμφωνα με το βιβλίο.

«Οι βοηθοί του είπαν ότι μιλούσε για το στήθος της Ιβάνκα Τραμπ, για τα οπίσθιά της και για το πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της. Τα σχόλια κάποτε οδήγησαν τον Τζον Κέλι να υπενθυμίσει στον πρόεδρο ότι η Ιβάνκα ήταν κόρη του», γράφει ο Τέιλορ. «Στη συνέχεια, ο Κέλι μου διηγήθηκε εκ νέου αυτή την ιστορία με εμφανή απέχθεια. Ο Τραμπ, είπε, ήταν ‘ένας πολύ, πολύ κακός άνθρωπος’», εξηγεί ο συγγραφέας.

Ανώνυμη πηγή στο Newsweek χαρακτηρίζει τον Τραμπ «διεστραμμένο». Στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικριθεί για ανάρμοστο δημόσιο σχόλιο προς την κόρη του. Σε συνέντευξη του στο δίκτυο ABC το 2006 ο Τραμπ είχε πει: «Εάν η Ιβάνκα δεν ήταν κόρη μου τότε ίσως θα έβγαινα ραντεβού μαζί της. Είναι αυτό τρομερό; Πόσο τρομερό; Είναι τρομερό;».

Το 2015 σε συνέντευξη του στο περιοδικό Rolling Stone ο Τραμπ φέρεται να είχε επαναλάβει τον ερωτικό θαυμασμό του για την κόρη του. «Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Τι καλλονή! Εάν δεν ήμουν σε έναν ευτυχισμένο γάμο και ξέρετε πατέρας της…».

Απροκάλυπτα σεξιστής, λέει το βιβλίο

Η σεξιστική συμπεριφορά του Τραμπ φέρεται να είχε αποδέκτες πολλές γυναίκες μέσα στον Λευκό Οίκο. «Υπάρχουν ακόμη αρκετές γυναίκες από τη διοίκηση Τραμπ που δεν έχουν μιλήσει για την άνιση μεταχείριση που αντιμετώπισαν στη διοίκηση στην καλύτερη περίπτωση και τον απόλυτο σεξισμό που βίωσαν στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ στη χειρότερη», δήλωσε ο Τέιλορ στο Newsweek.

Στο στόχαστρο του σεξισμού του Τραμπ, σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν όλες οι γυναίκες στην αμερικανική κυβέρνηση, από υπουργούς μέχρι βοηθούς μέχρι γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου.

Ο συγγραφέας δηλώνει ότι έγινε μάρτυρας ακραίας συμπεριφοράς του πρώην Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Κίρστεν Νίλσεν, η οποία ήταν υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας από το 2017 έως το 2019. «Όταν ήμασταν μαζί του, η Κίρστεν έκανε ό,τι μπορούσε για να αγνοήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου», γράφει ο Τέιλορ στο βιβλίο του. «Την αποκαλούσε “γλυκιά μου” και “αγάπη μου” και σχολίαζε το μακιγιάζ και τα ρούχα της». Μετά από ένα χοντροκομμένο σχόλιο του Τραμπ, θυμάται τη Νίλσεν να του ψιθυρίζει: «Πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες».

Από την πλευρά της, η Κελιάν Κόνγουεϊ, ανώτερη Σύμβουλος στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, από το 2017 έως το 2020, φέρεται κάποτε να τον είχε χαρακτηρίσει «μισογύνη τραμπούκο», μετά από συνάντηση κατά την οποία είχε «βρίσει» αρκετές γυναίκες επικεφαλής.