Ντόναλντ Τραμπ: Μετά την αποχώρηση του από το δικαστήριο έκανε στάση… για φαγητό σε καφέ του Μαϊάμι

Μετά την αποχώρησή του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε στάση για… φαγητό.

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ σταμάτησε με την αυτοκινητοπομπή του στο διάσημο κουβανέζικο εστιατόριο «Cafe Versailles» στη «Μικρή Αβάνα» και, λόγω των γενεθλίων του, κέρασε τους θαμώνες.

The crowd at Cafe Versailles cheered for Donald Trump after he pleaded not guilty at the Miami Courthouse. So much energy is around Trump. It’s clear who voters stand with.

— Charles R Downs (@TheCharlesDowns) June 13, 2023