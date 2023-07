Νέα επίθεση με drones στη Μόσχα: Έκλεισε αεροδρόμιο – Το Κίεβο κατηγορεί η ρωσική κυβέρνηση

Πέντε ουκρανικά drones εξουδετερώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στη Μόσχα και την περιφέρειά της, ανακοίνωσε από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Πρόκειται για την δεύτερη επίθεση με drones, καθώς τον περασμένο Μάιο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν βάλει στο στόχαστρο την Μόσχα και το Κρεμλίνο.

«Σήμερα το πρωί απωθήσαμε μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια με πέντε drones» εναντίον στόχων στην περιοχή της Μόσχας και στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Τέσσερα drones καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα κοντά στη Μόσχα και το πέμπτο εξουδετερώθηκε «με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου» και κατέπεσε στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Ρωσία κατήγγειλε «μια τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας, έπειτα από την επίθεση με drones που εξαπολύθηκε εναντίον στόχων κοντά στη Μόσχα. «Η απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να επιτεθεί σε περιοχή όπου βρίσκονται πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένου του αεροδρομίου το οποίο παρεμπιπτόντως δέχεται και διεθνείς πτήσεις, αποτελεί μια ακόμη τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram.

Με δεδομένο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ «Ζελένσκι διαπράττει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες με όπλα που του έχει παραδώσει η Δύση ή τα οποία έχει αγοράσει με δυτική χρηματοδότηση, πρόκειται για διεθνή τρομοκρατία», τόνισε η Ζαχάροβα.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι ΗΠΑ, η Βρετανία , η Γαλλία – μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ—χρηματοδοτούν ένα τρομοκρατικό καθεστώς», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR

— NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023