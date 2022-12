Μουντιάλ 2022: Όταν ο Μαραντόνα παρέδωσε το τρόπαιο στον Μέσι – Το twitter ένωσε τους δύο «θεούς» της Αργεντινής

Η χθεσινή κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι γιορτάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλος «απών» από τους πανηγυρισμούς ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Κι όμως ήταν εκεί…

Με την βοήθεια της τεχνολογίας πολλοί χρήστες του twitter κατάφεραν να ενώσουν τους δύο «θεούς» της Αργεντινής, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης στους ποδοσφαιρόφιλους. Άλλωστε και ο Μέσι πριν από την εκτέλεση του τελευταίου κρίσιμου πέναλτι ζήτησε την βοήθεια του «Pibe de Oro».

Σε πολλές φωτογραφίες μοιάζει ο Ντιέγκο να παραδίδει στον Μέσι το τρόπαιο και μαζί τα σκήπτρα του «κορυφαίου όλων των εποχών». Όπως και να έχει, οι δυο τους προσέφεραν στην Αργεντινή κάτι το ανεπανάληπτο. Κάτι που θα μνημονεύεται για πάντα. Μέχρι και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο ανέβασε την δική του «φτιαγμένη» φωτογραφία.

Lionel Messi is one step closer to being the first Argentine to lift the World Cup trophy since Maradona in 1986 🇦🇷 pic.twitter.com/HQznQQ0uql

What an unbelievable game! #Argentina you are the #FIFAWorldCup champions. #Messi vs #Mbappe was the highlight. Messi is undisputed GOAT of his generation. Like Pele, Maradona before him ♥️ pic.twitter.com/GRqOSXcQHD

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 18, 2022