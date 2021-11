Μήνυση κατά του Άλεκ Μπάλντουιν – “Πυροβόλησε εσκεμμένα τη Χαλίνα Χάτσινς”

Εσκεμμένα ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε τη Χαλίνα Χάτσινς στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust στη Σάντα Φε, όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατέθεσε η υπεύθυνη σεναρίου Μέιμι Μίτσελ.

Ενώ το Χόλιγουντ παραμένει σοκαρισμένο μετά την τραγωδία στα κινηματογραφικά γυρίσματα, αυτή η νέα μήνυση έρχεται να ταράξει εκ νέου τα νερά, καθώς στρέφεται εναντίον του ίδιου του Άλεκ Μπάλντουιν, τον οποίο κατηγορεί ότι εσκεμμένα πυροβόλησε την κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση της Μίτσελ, ο Άλεκ Μπάλντουιν σκόπιμα πυροβόλησε τη Χαλίνα Χάτσινς, αφού δεν αναφερόταν στο σενάριο ότι έπρεπε να οπλίσει και να πυροβολήσει.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στη μήνυση: “Δεν υπήρχε στο σενάριο η σκηνή όπου ο κατηγορούμενος ή οποιοδήποτε άλλο άτομο όπλιζε και πυροβολούσε. Ο Άλεκ Μπάλντουιν σκοπίμως, χωρίς δικαιολογία ή λόγο, όπλισε το γεμάτο όπλο και πυροβόλησε αν και η σκηνή που θα ακολουθούσε δεν περιελάμβανε πυροβολισμούς και δεν χρειαζόταν να οπλίσει”.

"I relive the shooting and the sound of the explosion from the gun over and over again."

The script supervisor of Rust, Mamie Mitchell says she doesn't 'feel safe' since the tragic death of Halyna Hutchins.

