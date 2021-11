Άλεκ Μπάλντουιν: Μήνυση εναντίον του από τον φίλο της Χαλίνα Χάτσινς που την κράτησε όσο ξεψυχούσε

Σύμφωνα με τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της Χαλίνα Χάτσινς από το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν κατά τα γυρίσματα της ταινίας “Rust” στο Νέο Μεξικό, ο υπεύθυνος φωτισμού μήνυσε τον πρωταγωνιστή και άλλους παραγωγούς της ταινίας για αμέλεια που οδήγησε τελικά στην τραγική απώλεια της άτυχης φωτογράφου.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος φωτισμού, Σερτζ Σβετνόι, έκανε μήνυση εναντίον των παραγωγών της ταινίας, του πρωταγωνιστή και παραγωγού Άλεκ Μπάλντουιν και άλλων μελών του πληρώματος με την κατηγορία ότι απέτυχαν να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα είχαν αποτρέψει το θανατηφόρο ατύχημα με την Χαλίνα Χάτσινς και τον τραυματισμό του σκηνοθέτη Τζόελ Σούζα.

