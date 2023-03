Μεξικό: Βίντεο δείχνει τους φύλακες να φεύγουν μόλις ξεσπά φωτιά – Άφησαν τους μετανάστες να πεθάνουν μέσα στο κελί

Bίντεο από κάμερα ασφαλείας δίνει μια διαφορετική διάσταση στην τραγωδία στο Μεξικό, όπου περίπου 40 μετανάστες έχασαν την ζωή τους έπειτα από φωτιά σε κέντρο υποδοχής.

Στα πλάνα φαίνονται οι φύλακες να φεύγουν μόλις ξεσπά η φωτιά. Οι φύλακες απομακρύνονται από το κελί μέσα στο οποίο μετανάστες έβαλαν φωτιά για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη απέλασή τους την ώρα που οι φλόγες και ο καπνός σκεπάζουν τα πάντα.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα Μεξικανός δημοσιογράφος ο οποίος κάνει λόγο για «έγκλημα».

Σύμφωνα με Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης (INM) του Μεξικού οι 40 νεκροί μετανάστες είναι από χώρες της κεντρικής και της νότιας Αμερικής. Παράλληλα άλλοι 28 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Πριν από την δημοσιοποίηση του βίντεο ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραντόρ, είχε επιρρίψει την ευθύνη για την τραγωδία αποκλειστικά στους μετανάστες δηλώνοντας ότι «δεν πίστευαν ότι οι φωτιές που άναψαν για να διαμαρτυρηθούν θα προκαλούσαν αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

🚨 BREAKING OVERNIGHT: 39 dead in fire at Mexico migrant facility across from El Paso. This is the scene of the fire at the national migration institute in Juarez. DETAILS: https://t.co/DQ7L3FTF12 | @cbsaustin

📹: Alfredo Corchado pic.twitter.com/aeT7GNAI0x

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) March 28, 2023