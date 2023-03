Τραγωδία στο Μεξικό: Νεκροί 39 μετανάστες από φωτιά σε κέντρο υποδοχής κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ

Τουλάχιστον 39 μετανάστες από την Κεντρική και Νότια Αμερική έχασαν τη ζωή τους όταν αργά χθες ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υποδοχής μεταναστών στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες στα βόρεια σύνορα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης (INM).

Σε ανακοίνωση, το INM ανέφερε ότι 68 ενήλικοι άνδρες από την Κεντρική και Νότια Αμερική διέμεναν στη μονάδα αυτή στην πόλη που βρίσκεται απέναντι από το Ελ Πάσο του Τέξας και ότι 29 εξ αυτών τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε παραταγμένους σάκους με πτώματα και επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, κατασβήστηκε. Πολλοί από τους μετανάστες στη μονάδα ήταν από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

At least 39 dead after fire at migrant facility in Mexico’s Ciudad Juárez https://t.co/8FELeGbeCW — The Guardian (@guardian) March 28, 2023

Η πυρκαγιά, μια από τις φονικότερες στη χώρα εδώ και χρόνια, σημειώθηκε ενώ ΗΠΑ και Μεξικό μάχονται για να αντιμετωπίσουν τα επίπεδα ρεκόρ των συνοριακών διελεύσεων στα κοινά τους σύνορα.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αύξηση του αριθμού των μεταναστών στις πόλεις στα σύνορα του Μεξικού, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα ασύλου χρησιμοποιώντας μια νέα εφαρμογή της αμερικανικής κυβέρνησης γνωστή ως CBP One.

Πολλοί μετανάστες νιώθουν ότι η διαδικασία διαρκεί πολύ και νωρίτερα αυτό τον μήνα εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, συνεπλάκησαν με Αμερικανούς αστυνομικούς στα σύνορα, απογοητευμένοι από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση της αίτησης ασύλου τους.

At least 39 migrants killed by fire at the @INAMI_mx National Institute of Migration station in #CiudadJuárez, Chihuahua, according to #Mexico government sources pic.twitter.com/zBfWOxzVA1 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 28, 2023

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει τους περιορισμούς της περιόδου Τραμπ για την ταχεία απέλαση μεταναστών από την Κούβα, τη Νικαράγουα και την Αϊτή που συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράτυπα τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι ροές μεταναστών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέπουν έως 30.000 ανθρώπους από αυτές τις τρεις χώρες συν τη Βενεζουέλα να εισέρχονται στη χώρα αεροπορικώς κάθε μήνα.