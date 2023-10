Μεξικό: Στους 11 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση οροφής εκκλησίας

Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης της οροφής εκκλησίας προχθές Κυριακή στη Σιουδάδ Μαδέρο, στο βορειοανατολικό Μεξικό, έγινε βαρύτερος χθες Δευτέρα, φθάνοντας τους έντεκα νεκρούς, αφού υπέκυψε στα τραύματά της νεαρή που νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Δυστυχώς, μόλις μάθαμε ότι πέθανε άλλος ένας άνθρωπος. Έχουμε έντεκα νεκρούς», είπε στον Τύπο ο δήμαρχος της Μαδέρο, ο Αντριάν Οσεγκέρα, στον τόπο της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια βάπτισης με παρόντα 62 πρόσωπα.

Τα θύματα ήταν έξι γυναίκες, δυο άνδρες και τρία παιδιά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ταμαουλίπας, τον Αμέρικο Βιγιαρεάλ, και πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Δεκατρία θύματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται, ανάμεσά τους ανήλικος «σε μονάδα εντατικής θεραπείας». Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανεστάλησαν χθες το μεσημέρι.

