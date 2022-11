Μεντβέντεφ: Το περιστατικό στην Πολωνία δείχνει ότι η Δύση πλησιάζει στον Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και μακροπρόθεσμος σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η έκρηξη σε πολωνικό έδαφος έδειξε ότι η Δύση πλησιάζει σε έναν Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το περιστατικό με το υποτιθέμενο «πυραυλικό χτύπημα» σύμφωνα με την Ουκρανία σε πολωνική φάρμα αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα: διεξάγοντας έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει πιο κοντά στον παγκόσμιο πόλεμο», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Twitter.

The incident with the Ukrainian-alleged “missile strike” on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022



Η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τον Σεπτέμβριο ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις περιοχές της χώρας στη Ρωσική Ομοσπονδία, μετά την κατοχή και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Άγνωστη η προέλευση του πυραύλου

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα υπογράμμισε χθες, Τρίτη, ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν «αδιάσειστα στοιχεία» για την προέλευση του πυραύλου, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι «πολύ πιθανόν ρωσικής κατασκευής». «Διεξάγεται έρευνα», πρόσθεσε ο Ντούντα εξηγώντας ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Στο χωριό Σεβόντοφ οι δυνάμεις της τάξης έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο σημείο που έπεσε ο πύραυλος.

Οι Δυτικοί προσέφεραν συνετή στήριξη στην Πολωνία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να χαρακτηρίζει «απίθανο (…) (ο πύραυλος) να εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία».

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τι συνέβη ακριβώς», προτού αντιδράσουμε, τόνισε έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς και Ιαπωνία) στην Ινδονησία, στο περιθώριο της συνόδου της G20.

Και η Γαλλία ζήτησε να επιδειχθεί «η μέγιστη σύνεση», καθώς «πολλές χώρες» στην περιοχή διαθέτουν αυτού του είδους τους πυραύλους, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, προειδοποιώντας για «τον σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης».

Ο πύραυλος έπεσε νωρίς το απόγευμα στο χωριό Σεβόντοφ και σκότωσε δύο Πολωνούς, σύμφωνα με τις αρχές. Το Κίεβο αρχικά ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για «πύραυλο ρωσικής κατασκευής». Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ αναμένεται να έχει σήμερα «έκτακτη συνεδρίαση» με τους πρεσβευτές της Συμμαχίας, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του.

Η Πολωνία, που συνορεύει με την Ουκρανία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στη χώρα.

Είναι «απολύτως σημαντικό να αποφύγουμε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ζήτησε «έρευνα σε βάθος» για το περιστατικό.

«Σκόπιμη πρόκληση», σύμφωνα με τη Μόσχα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Πολωνό ομόλογό του και τον Στόλτενμπεργκ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε συνομιλία με τον Πολωνό ομόλογό του Ζμπίνιου Ράου και τον Ουκρανό Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεσμευθήκαμε να παραμείνουμε σε στενή συνεργασία τις επόμενες ημέρες καθώς προχωρά η έρευνα και καθορίζουμε τα επόμενα κατάλληλα στάδια», έγραψε στο Twitter ο Μπλίνκεν από το Μπαλί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε «τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των Πολωνών πολιτών, θυμάτων του τρόμου των ρωσικών πυραύλων».

«Η Ουκρανία, η Πολωνία, όλη η Ευρώπη και ο κόσμος πρέπει να προστατευθούν πλήρως από την τρομοκρατική Ρωσία», υπογράμμισε.

Ο Κουλέμπα από την πλευρά του χαρακτήρισε «θεωρίες συνωμοσίας» τους ισχυρισμούς, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους οποίους ο πύραυλος που έπεσε στο πολωνικό έδαφος ενδέχεται να είναι ουκρανικός.

I spoke this morning from Bali with Polish Foreign Minister Rau and Ukrainian Foreign Minister Kuleba regarding the explosion in eastern Poland. We pledged to remain closely coordinated in the days ahead as the investigation proceeds and we determine appropriate next steps. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 16, 2022

Η ανάρτηση του Κουλέμπα:

Detailed call with @SecBlinken on Russian missile terror — its scale, aims, consequences. I stressed the response to what happened in Poland must be stiff and principled. Grateful for affirming the US will double down on recovering our energy system, together with G7 and the EU. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 16, 2022

Η Μόσχα χαρακτήρισε τις κατηγορίες για ρωσικά πλήγματα στο έδαφος της Πολωνίας «προκλήσεις».

«Οι ισχυρισμοί των πολωνικών μέσων ενημέρωσης και αξιωματούχων για τη φερόμενη πτώση ρωσικών πυραύλων κοντά στο χωριό Σεβόντοφ αποτελούν σκόπιμη πρόκληση με στόχο να κλιμακωθεί η κατάσταση», αντέδρασε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

«Κανένα πλήγμα δεν εξαπολύθηκε σε στόχους κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα» από τον ρωσικό στρατό, τόνισε το υπουργείο.

«Διατηρήστε την ψυχραιμία σας»

Στη διάρκεια της νύκτας ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ζήτησε από «όλους τους Πολωνούς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μπροστά σε αυτή την τραγωδία».

Στην Ουγγαρία ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν επισήμανε ότι το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας συνεδρίασε το βράδυ.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι αν ένα κράτος μέλος είναι θύμα επίθεσης, τα άλλα θα θεωρήσουν αυτή την ενέργεια ως επίθεση εναντίον όλης της Συμμαχίας και θα λάβουν τα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα για να συνδράμουν τη χώρα που δέχθηκε επίθεση.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το πλήγμα στην Πολωνία προήλθε από τη Ρωσία, θα πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.