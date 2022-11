Πολωνία: Αντικρουόμενες αναφορές για την προέλευση του πυραύλου – «Μέγιστη σύνεση» ζητούν χώρες της ΕΕ

Αντικρουόμενα είναι τα στοιχεία για τον πύραυλο που κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν, ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press. Πολωνία και Ουκρανία υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ προερχόταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Χώρες μέλη του NATO και της G7 συμφώνησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης των ηγετών τους αφιερωμένης στις θανατηφόρες εκρήξεις στην Πολωνία, να προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια στη Βαρσοβία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρει κοινή ανακοίνωσή τους.

⚡️ Presumably – a video of the consequences of a landed missile in Poland. pic.twitter.com/Jpy1a3t1wq — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά τις εκρήξεις που η πολωνική και η ουκρανική κυβέρνηση απέδωσαν σε πυραύλους «ρωσικής κατασκευής».

«Μέγιστη σύνεση»

Η προεδρία της Γαλλίας απηύθυνε έκκληση σήμερα να επιδειχθεί η «μέγιστη σύνεση» όσον αφορά το ποιος εκτόξευσε τους πυραύλους, καθώς «πολλές χώρες» της περιοχής διαθέτουν τέτοιου είδους οπλισμό, προειδοποιώντας εναντίον του «μεγάλου κινδύνου κλιμάκωσης» του πολέμου στην Ουκρανία, με την εμπλοκή κράτους-μέλους του NATO.

«Το λογικό είναι να προσεγγίσουμε το ζήτημα με τη μέγιστη σύνεση (…). Πολλές χώρες διαθέτουν τέτοιου είδους οπλισμό και άρα ο προσδιορισμός του τύπου του πυραύλου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι εντοπίσαμε τον δράστη» των εκτοξεύσεων, εξήγησε το Ελιζέ σε ανακοίνωσή του.

We condemn the cowardly and brazen missile attacks of Russia on Ukrainian cities and civilian infrastructure. We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. https://t.co/hei3b7XvcY — Charles Michel (@CharlesMichel) November 16, 2022

Εικόνες από το σημείο:

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today? With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022

Συνάντηση Μπλίνκεν – Κουλέμπα

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, συζήτησε σήμερα με τους επικεφαλής της διπλωματίας της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά τις επόμενες ημέρες καθώς η έρευνα θα προχωρά και θα προσδιορίζουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Μπαλί της Ινδονησίας για τη σύνοδο της G20.

I spoke this morning from Bali with Polish Foreign Minister Rau and Ukrainian Foreign Minister Kuleba regarding the explosion in eastern Poland. We pledged to remain closely coordinated in the days ahead as the investigation proceeds and we determine appropriate next steps. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 16, 2022

Η ανάρτηση του Κουλέμπα: