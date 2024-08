Μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας έστειλε στα καταφύγια χιλιάδες Ουκρανούς – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το μετρό όπου τραγουδούν για την ελευθερία τους

Μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στον πόλεμο με την Ουκρανία εξαπέλυσε τη Δευτέρα (26/8) η Ρωσία. Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, προκάλεσε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και στη σιδηροδρομική μεταφορά όπλων και πυρομαχικών στη γραμμή του μετώπου.

Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι εκτόξευσε πυραύλους από αέρος και θαλάσσης οι οποίοι έπληξαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και σταθμούς συμπίεσης αερίου σε τρεις περιφέρειες.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιήθηκαν όπλα υψηλής ακρίβειας για να πληγούν οι συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές που υποστηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Σέρχιι Πόπκο, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε σήμερα γύρω στους 15 πυραύλους και πάνω από 15 drones που είχαν στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της σημερινής ρωσικής επίθεσης, ενώ ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 100 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ατόμων, ενώ έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν 102 από τους 127 πυραύλους και 99 από τα 109 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποίησε η Ρωσία κατά την σημερινή της μαζική επίθεση. Ο Μίκολα Ολεστσούκ χαρακτήρισε την συνδυασμένη επίθεση ως «την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση» με δηλώσεις του στο Telegram.

«Μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας»

«Σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς από αέρος και θαλάσσης, καθώς και με επιχειρησιακή και τακτική αεροπορία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν το έργο του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Μάλιστα, σε μια προφανή αναφορά σε αεροσκάφη F-16 που προμηθεύτηκε η Ουκρανία από τη Δύση, το Υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι η Ρωσία έπληξε, επίσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών αεροσκαφών, που μεταφέρθηκαν στο Κίεβο από δυτικές χώρες σε δύο αεροδρόμια. «Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η μεταφορά -σιδηροδρομικώς- όπλων και πυρομαχικών στη γραμμή επαφής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της δραματικά στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάρτιο, ενώ πρόκειται για στρατηγική που ακολούθησε από νωρίς στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Όπως μετέδωσε το BBC, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το μετρό του Κιέβου, με τους συγκεντρωμένους πολίτες να τραγουδούν για την «ελευθερία» της χώρας τους.

Kyiv metro. “Who else will stand up for our freedom today if not you, if not me?”, are singing these young Ukrainians in the shelter now #Ukraine pic.twitter.com/uKiBIuJ6nx — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) August 26, 2024

Residents of Kyiv sing songs sheltering in the subway during the massive attack

Our unbreakable people

💔🇺🇦💔 pic.twitter.com/KrxDW1ViHq — Xenta (@Xenta777) August 26, 2024

Ζελένσκι: «Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το Κίεβο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε τη βοήθεια των αεροπορικών δυνάμεων των Ευρωπαίων γειτόνων της, για να προστατεύσει το Κίεβο από τα κύματα ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), τα οποία έπληξαν ξανά σήμερα μαζικά τη χώρα του.

«Σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε ζωές αν οι αεροπορικές δυνάμεις των Ευρωπαίων γειτόνων μας συνεργάζονταν με τα F-16 μας και με την αντιαεροπορική μας άμυνα», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram, ζητώντας «λύσεις». «Αν αυτή η ενότητα λειτούργησε τόσο καλά στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να λειτουργήσει επίσης και στην Ευρώπη», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στη βοήθεια που προσέφεραν στο Ισραήλ οι δυτικοί σύμμαχοί του για να απωθήσει πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις. «Η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλοι εταίροι έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε αυτόν τον τρόμο. Έχουμε ανάγκη από λύσεις», σημείωσε. Σύμφωνα και με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 100 πυραύλους και γύρω στα 100 drones στη σημερινή επίθεσή της στην Ουκρανία.

«Πολλή ζημιά στον ενεργειακό τομέα», ανέφερε, επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Telegram και υπογράμμισε ότι «ήταν από τα μεγαλύτερα συνδυαστικά πλήγματα. Πάνω από εκατό πύραυλοι διαφόρων ειδών και περίπου εκατό drones Σάχεντ. Και όπως και στα περισσότερα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα, αυτό ήταν το ίδιο ύπουλο, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στο X ότι «μια συμφωνία να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας των εταίρων για την κατάρριψη πυραύλων και drones κοντά στον εναέριο χώρο τους», θα βοηθούσε να τερματιστούν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συντομότερα.

This morning, Russia launched a massive missile and drone strike on 15 Ukrainian regions, primarily targeting critical civilian infrastructure and our energy system. There have been civilian deaths and injuries, as well as damage to energy facilities. Russia continues to wage a… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 26, 2024

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει ήδη ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους της να δημιουργήσουν ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού στο δυτικό τμήμα της επικράτειάς της μέσω συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που είναι ανεπτυγμένα στις γειτονικές της χώρες, την Πολωνία και τη Ρουμανία, για να δημιουργηθεί ένα άδυτο, όπου βιομηχανίες, ενεργειακές υποδομές και άμαχος πληθυσμός θα προστατεύονται.

Ο Κουλέμπα, από την πλευρά του, είχε δηλώσει στα τέλη Μαρτίου ότι δεν υπάρχει «κανένα επιχείρημα από νομικής, (από άποψης) ασφαλείας ή ηθικής άποψης, που θα εμπόδιζε τους εταίρους μας να καταρρίπτουν τους ρωσικούς πυραύλους πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας από το έδαφός τους», χωρίς να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες ενός τέτοιου σεναρίου. Ο Ζελένσκι εξάλλου δεν έχει πάψει εδώ και πολλούς μήνες να ζητεί επιπλέον συστήματα προστασίας του εναέριου χώρου της Ουκρανίας από τους δυτικούς εταίρους του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε, επίσης, ότι η Ουκρανία αποφάσισε να «ενισχύσει περαιτέρω» την κατεύθυνση του ανατολικού στρατηγικού κόμβου του Πορκόφσκ, όπου πρόσφατα η Ρωσία είχε εντείνει την στρατιωτική της πίεση.

Η ουκρανική «απάντηση»

Με την επίθεση ενός drone εναντίον κτιριακού συγκροτήματος στο Σαρατόφ της Ρωσίας, 800 χλμ. από τα σύνορα με την Ουκρανία, «απάντησε» η τελευταία στη μαζική ρωσική επίθεση. Τη στιγμή έχει καταγράψει κάμερα. Στο βίντεο με το συγκεκριμένο χτύπημα, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται το drone να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα το κτίριο και να προσκρούει σε αυτό, προκαλώντας έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον 28ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος «Volga Sky», καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα διαμέρισμα και αφήνοντας το ακριβώς από κάτω χωρίς παράθυρα. Από το χτύπημα φέρονται να τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι συνολικά, με μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

